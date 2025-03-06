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音樂劇「有真與有真」關注未成年性剝削議題

2025/3/6 15:47（3/6 15:51 更新）
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改編自韓國作家李琴䬁熱銷30萬本小說「有真與有真」，同名音樂劇中文授權版將在台灣首演。（C MUSICAL提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月6日
改編自韓國作家李琴䬁熱銷30萬本小說「有真與有真」，同名音樂劇中文授權版將在台灣首演。（C MUSICAL提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月6日
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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）改編自韓國作家李琴䬁熱銷30萬本小說「有真與有真」，同名音樂劇中文授權版將在台灣首演。音樂劇以溫柔細膩的方式帶觀眾進入兩位少女的世界，探討未成年性剝削受害者的創傷、修復與陪伴。

C MUSICAL藝術總監張芯慈表示，未成年性剝削的悲劇層出不窮，許多受害者在沉默與壓抑中成長，甚至無法向世界訴說自己的傷痛，「有真與有真」透過劇場藝術，將那些「有真們」的聲音帶到舞台之上，讓曾經歷相同創傷的人們知道，「你不是一個人」。

「有真與有真」曾入圍第六屆韓國音樂劇大賞最佳劇本和最佳作曲兩大獎項，自2021年首演以來，演出超過300場次。2023年中文版讀劇大獲好評之後，C MUSICAL今年完整引進，希望陪伴全世界的「李有真」找到傷痛的出口。

根據C MUSICA發布的新聞資料，劇情發生在國二教室，有一個轉學生也名叫做李有真，因為身高關係，一個叫「大有真」一個叫「小有真」，這兩位女孩並不僅僅共享一個名字，她們的童年都曾被不可言說的傷痛烙印。

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這次中文版演出陣容除了大甜、李玲葦、康雅婷擔綱演出之外，也加入廣播金鐘獎主持人陳明珠，帶來動人演繹。這幾位演員風格各異，將攜手演出不同模樣的「大有真」與「小有真」。C MUSICAL也邀請韓國原版卡司李妸真、洪娜賢、林贊玟與朴世美，共同詮釋這部感動之作。

音樂劇「有真與有真」將從3月7日起演出到3月23日，地點在水源劇場。（編輯：李亨山）1140306

#張芯慈
#韓國
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