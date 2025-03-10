韓劇星空交響草地音樂會 3/15高美館登場

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（中央社記者林巧璉高雄10日電）2025高雄春天藝術節「韓劇OST星空交響」草地音樂會，15、16日將演繹逾20首經典韓劇原聲帶（OST）名曲，搭配放映10多部韓劇經典畫面，由指揮吳曜宇領軍高雄市交響樂團演出。

高雄市文化局表示，活動邀請韓國小提琴家金美廷擔任客座首席，此外還有韓國音樂才子實力歌手Sam Kim，以及被稱為OST女神的金那英各自演唱3首歌曲，帶來一場跨國合作的視聽盛宴。

文化局新聞稿表示，活動在15、16日晚間7時演出，民眾將在高美館草坡星空下，享受感官視聽覺多重震撼，購票可洽兩廳院OPENTIX售票系統。

文化局指出，每一部精心製作的韓劇原聲帶（OST）無疑都是深入人心的音樂瑰寶，「來自星星的你」中「My Destiny」，自發行以來便深受劇迷樂迷們喜愛，成為代表浪漫情感的經典旋律；而在「太陽的後裔」中的「You Are My Everything」，在劇中第4集尾聲的初吻場景中隨著旋律的流淌，完美詮釋命中注定的愛情，成為象徵愛的主題曲，並一度登上音樂排行榜冠軍。

此外，「太陽的後裔」OST中的另一首佳作「Once Again」，將由擁有溫暖聲線的金那英演唱，深刻描繪了一段曲折的愛情故事，配合深情的鋼琴旋律，帶領觀眾沉浸在劇中無數難忘的回憶中；Sam Kim也將獻唱韓劇「雖然是神經病但沒關係」中的「Breath」。

文化局此次邀請韓國製作團隊MOST CONTENTS攜手合作，此團隊在韓國文化領域的深厚專業知識及韓劇OST原聲帶創作經驗而享有盛譽，並成功拓展業務至全球市場。

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這場草地音樂會將演繹多部經典韓劇的OST，包括「來自星星的你」、「魷魚遊戲」、「愛的迫降」、「白色巨塔」、「黃真伊」、「大長今」、「雲畫的月光」、「夫婦的世界」、「陽光先生」、「夫婦的世界」、「無法抗拒的他」、「歡迎來到王之國」、「All in真愛賭注」等多部廣受觀眾喜愛的作品。

「韓劇OST星空交響」草地音樂會票價為新台幣899元（同場次購買4張，享9折優惠），另有青年席5折優惠（以文化幣購票每張450元，席次數量有限，文化幣優惠最少需折抵文化幣100點）、資深影評人「膝關節」粉絲寵愛專屬優惠9折等優惠。（編輯：郭諭儒）1140310