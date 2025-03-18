中研院新書查某官个代誌 呈現台灣女性人生軌跡

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（中央社記者張榮祥台南18日電）中央研究院台灣史研究所今天在國立台灣文學館發表新書「查某官个代誌：耄耋女性的人生」，這本書歷時15年完成，收錄8篇高齡男女訪談記錄，呈現台灣女性獨特人生軌跡。

中研院台灣史研究所新書「查某官个代誌：耄耋女性的人生」發表，分為台南場及台北場，台南場今天在台文館舉行，台北場預定4月8日在台灣新文化運動紀念館登場。

台灣史研究所指出，新書基於2015年「臺灣古稀婦女生活史口述訪談計畫」及2010年「蘇哲夫先生口述訪問計畫」成果，歷時15年，收錄8篇高齡男女訪談紀錄，包括6名女性及2名男性，全書逾28萬字。

訪談對象分別是陳秋月（101歲）、郭秋菊（享年100歲）、顏胡秀英（96歲）、王愛惠（92歲）、黃瓊枝（90歲）、黃金桂（享年96歲）等6名女性、及蘇哲夫（享年95歲）、黃士嘉（95歲）；其中蘇哲夫、陳秋月是夫妻，黃士嘉、黃瓊枝是兄妹。

書名「查某官个代誌」則取自母語命名，「官」是敬稱之意；「耄耋女性的人生」是中文書名，耄（ㄇㄠ）、耋（ㄉㄧㄝˊ）都是長壽的意思。

6名女性受訪者回憶家族、個人成長、就學、謀職及人生歷練等，不只充實婦女研究多元化及多樣性，也讓人了解婦女的社會角色。2名男性訪談則具有補充對照家庭史功能。

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此外，書中還收納受訪者提供的照片、手稿、獎狀、證書、剪報、成績單等，另有台史所製作的圖示、年表、簡易族譜、資料表等，以強化口述歷史內容廣度和深度。

台史所表示，婦女研究是台灣史重要議題，資料卻相對缺乏，口述訪談不只是受訪者傳記，也是台灣婦女研究重要資料。（編輯：郭諭儒）1140318