「鳥歌」英國熱銷2百萬冊 祖孫雙線譜寫戰爭救贖

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）在英國熱銷逾200萬冊的經典小說「鳥歌」繁體中文版上市，透過祖孫雙線視角，看見因戰爭消逝的戀曲與跨越3代的秘密，更被改編成奧斯卡影帝艾迪瑞德曼主演的同名BBC影集。

「鳥歌：關於愛與救贖的故事」（Birdsong）是英國暢銷作家賽巴斯欽福克斯（Sebastian Faulks）最廣為人知的代表作，在全球銷售逾300萬冊，售出20國版權。

根據潮浪文化書訊，「鳥歌」的故事橫跨3代，描述英國青年史蒂芬因寄宿法國豪宅而與女主人伊莎貝爾日久生情。第一次世界大戰爆發後，史蒂芬的戀情隨之夭折，生活也陷入極大轉變。時隔半世紀，史蒂芬的外孫女伊莉莎白對外公的戰爭經歷感到好奇，展開尋根之旅，卻意外揭開塵封數十年的秘密。

全書分別從1910年外公史蒂芬及1978年孫女伊莉莎白的角度敘述，運用雙線交錯手法，為故事增添戲劇性。

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出版社指出，福克斯以大量一戰史料為基礎，透過主角在地道及戰壕中的經歷，逼真還原血腥的西線戰場。書中運用大量獨白與對話，讓讀者彷彿重臨戰爭現場，重新檢視戰爭對軍人遺留下的創傷，更突顯對生死議題的思索，被視為當代戰爭小說的典範。

奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）曾演出同名影集，他認為這本書是對生命最非凡的探索。也有學者指出，「鳥歌」的意義在於，作者證明了過去可以恢復，密碼可以被破解，歷史能為當代增添意義，歷史的局限性可以克服，過去的承諾可以實現，「因為我們知道，歷史的創傷可以被治癒。」（編輯：張雅淨）1140318