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「旗津白玫瑰．25紀事」音樂劇場 探看愛與勇氣

2025/4/11 15:37（4/11 15:46 更新）
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新古典室內樂團「旗津白玫瑰．25紀事」聲景紀實音樂劇場將在台北國家戲劇院登場，演奏家和肢體藝術家們透過當代音樂與聲景素材等元素，重新演繹歷史。（新古典室內樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年4月11日
新古典室內樂團「旗津白玫瑰．25紀事」聲景紀實音樂劇場將在台北國家戲劇院登場，演奏家和肢體藝術家們透過當代音樂與聲景素材等元素，重新演繹歷史。（新古典室內樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年4月11日
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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）新古典室內樂團「旗津白玫瑰．25紀事」聲景紀實音樂劇場首度在台北登場，演奏家和肢體藝術家們透過當代音樂與聲景素材等元素，探看台灣超過半世紀前女性勞工的悲情、愛與勇氣。

新古典室內樂團以1973年往返旗津與高雄加工出口區的渡輪，因超載意外翻覆，造成25名年輕女工不幸罹難的事件為題材，從駐地旗津深入田調開始，加上對歷史記憶的探索，孕育出這部連結土地情感之作。2023年在高雄衛武營5週年系列節目首演，2024年受邀為「台南藝術節」壓軸登場的精選節目。

囿於當年習俗，這25名未婚罹難者合葬於旗津，稱為「二十五淑女公墓」。2008年高雄市政府將位於旗津三路的現址重新整修，更名為「勞動女性紀念公園」，將這25名年輕女性定位為「60年代為台灣經濟建設奮鬥的工殤少女英雄」，藉此希望社會大眾重視兩性平權與勞動安全的議題。

藝術總監陳欣宜表示，歷史不應該被遺忘，靈魂不應該被定格，「旗津白玫瑰．25紀事」不只是一個悲劇故事，而是一個關於勇氣、希望、愛與失落的普世敘事。陳欣宜說，希望透過藝術與音樂的交融，重新演繹這段歷史，將一個悲劇歷史事件轉化為對人類共同價值的反思，以及對人類生命與尊嚴的讚頌。

「旗津白玫瑰．25紀事」由陳欣宜作品構作，馬來西亞音樂家黃楚原（Ng Chor Guan）與資深劇場人姜富琴跨國共創，舞台由建築師趙建銘操刀，以一座懸掛摺板的舞台裝置，不斷翻轉的水平線，分隔了兩個世界，更串聯了許多動人的記憶。也獲得2025美國MUSE DESIGN AWARDS最高榮譽鉑金肯定。

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根據新古典室內樂團發布的新聞資料，全劇包括「軌跡」、「選擇」、「回家」三幕，透過「25」這個深植高雄市民心中的符碼，尋著當年她們離家工作的軌跡，在生命中不同選擇的岔路，最終回歸各種形態的「家」，讓她們的故事不凝止在船難的那刻、不再是令人畏懼的靈異傳說。

「聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事」將於4月12日到13日在台北國家戲劇院，4月19日到20日在台中國家歌劇院中劇院演出。（編輯：陳政偉）1140411

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