12作家進駐旅店談文學 詹宏志打頭陣

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（中央社記者邱祖胤台北17日電）近年台灣作家創意能量爆發，讓國際看見台灣軟實力，飯店業者與文學雜誌合推「閱讀與旅行」活動，邀12位作家進駐飯店與民眾暢談閱讀與文學，首場明天登場，由作家詹宏志主講。

根據主辦單位礁溪老爺酒店及聯合文學雜誌發布訊息，熱愛做菜也書寫飲食文學的詹宏志，將以「環遊世界八十碟：從廚房遠眺美食的地平線」為題，分享關於家的記憶與世界的見解。消息傳出，該場報名已額滿。

5月將有陳思宏談「書寫原鄉，叛逆跨越」，劉克襄談「一位日本少年的台灣養成──鹿野忠雄與蘭陽平原」，張西談「願你所有追尋都能帶你找到平靜」，洪愛珠談「組隊成家，母女學步」，番紅花談「宜蘭南北館市場的海味與旬菜──認識食材，豐富你的家庭料理」。

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此外，還有馬世芳談「民歌50，青春不老」，詹偉雄談「韓江、韓劇與韓國性」，平路談「旅行的意義──所以是南極」，焦元溥談「樂讀『追憶似水年華』──如何用音樂解密普魯斯特」，以及楊双子與金翎對談「台灣不是缺少故事，而是缺少發現」。

報名可洽聯合文學雜誌或礁溪老爺酒店臉書粉絲頁。（編輯：吳素柔）1140417