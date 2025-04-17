響應世界閱讀日 文化部4/19推系列跨界活動

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（中央社記者邱祖胤台北17日）響應423世界閱讀日，文化部舉辦「閱讀．腦內飛」主題活動，19日起推出一系列演出、互動書展與說故事等跨界活動，盼閱讀從紙本走進生活，也走進孩子們的成長記憶。

根據文化部今天發布新聞稿，為期9天的活動將在台北「台灣當代文化實驗場C-Lab」舉行，其中主題互動書展「GOGO冒險去！」，以小說「唐吉訶德」為靈感，透過互動科技，打造奇幻森林探險場景。

劇場導演楊惠閔將於開幕當天演出台灣繪本故事「阿祖，再見」；週間則邀請偏鄉學童參與互動工作坊，以「我是黑天鵝」等5本不同主題繪本內容，設計感官體驗激發孩子的創意及閱讀興趣。

音樂方面，台灣青年交響樂團、台灣管樂團與關懷台語劇團合作，接力演出15場繪本音樂會，另有「三缺一劇團」、「風神寶寶兒童劇團」、「蘋果劇團」等團隊，演繹「蚵仔夜行軍」等7部由文本改編戲劇作品。

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深受大小朋友喜愛的達克比、愛哭公主、黃阿瑪的後宮生活、阿甯咕等繪本原創IP角色，將從書頁中走出，躍入現實世界，讓大小朋友們與故事主人翁面對面互動。

此外，連續2個週末推出「腦內飛－創新書市」，集結全台20家特色獨立書店與出版社，並邀請「台南妹仔教你講台語」頻道創作者ayo與大家分享台文繪本。（編輯：龍柏安）1140417