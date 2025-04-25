明華園總團重裝備攻蛋 「蓬萊大仙」挑戰1天裝台

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）明華園戲劇總團將首度攻蛋，27日站上台北小巨蛋，為母娘文化季系列活動帶來經典大戲「蓬萊大仙」，更要挑戰1天裝台。

明華園總團長陳勝福今天透過劇團分享，歌仔戲進台北小巨蛋演出，明華園總團不是第一個，但任務應該是最艱鉅的，因為他們把國家戲劇院規格的舞台技術和演出裝備帶進小巨蛋，卻只有1天裝台時間，「必須有一顆超強心臟才能承擔這場演出，但我相信我們會盡全力做到最好。」

松山慈惠堂「母娘文化季」是北台灣重要的宗教盛事，陳勝福表示，今年舉行難得一見十年一科的羅天大醮，加上母娘文化館的落成開幕，因此明華園特別將30多年前為國家戲劇院開幕創作的「蓬萊大仙」搬進小巨蛋，不計成本獻上祝福。

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明華園總團指出，這場演出為免費索票，近萬張票券在一週內索取一空，感謝戲迷支持，也要提醒已索取票券的戲迷務必準時入場觀賞。

「蓬萊大仙」描述蓬萊八仙之一的李玄，從驕傲的天下第一美男子寄身瘸腿乞丐李鐵拐，悟道成仙的故事。此次由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演，歌仔戲新世代演員陳昭婷、陳子豪、李郁真、吳米娜、晨翎、陳彥名及明華園總團戲劇家族聯合演出。（編輯：張雅淨）1140425