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金門2洋樓獲選百大文化基地 文化局：推動創新傳承

2025/5/7 12:54
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（中央社記者吳玟嶸金門7日電）「僑鄉金門－王慶雲洋樓1934」及「聚落自發的近代化教育場所：古崗學校洋樓」，獲選文化部百大文化基地；金門文化局長陳榮昌說，將協助社區、旅宿業者等跨域合作，推動文化創新與永續傳承。

文化部3日在台北華山文創園區舉行首屆「百大文化基地發表會」，金門有「僑鄉金門－王慶雲洋樓1934」及「聚落自發的近代化教育場所：古崗學校洋樓」2處基地獲選。

金門縣文化局今天透過新聞稿表示，「僑鄉金門－王慶雲洋樓1934」以金門歷史建築群為核心，打造具時代氛圍沉浸式文化體驗，民眾可於館內換穿古裝或旗袍，由專人導覽走訪王慶雲洋樓、總兵署、浯江書院、浯島城隍廟等歷史場景，讓歷史成為實地參與、身歷其境文化體驗。

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「聚落自發的近代化教育場所：古崗學校洋樓」則以社區經營為基礎，規劃包含董石獅及董詩揚二落大厝、董允耀洋樓、觀止步道、大古崗聚落導覽，以及傳統工藝及海岸生態體驗課程，讓民眾透過與居民互動，在故事與風景間建立起對土地深層連結，提升文化旅遊品質與深度。

陳榮昌說，未來除積極與2處基地合作串連外，也會協助促成與所在地社區、團體及旅宿業者跨域合作，共同推動金門原生文化創新發展與永續傳承。（編輯：陳仁華）1140507

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