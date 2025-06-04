立委考察文學基地、文學糧倉 盼打造台北藝文廊道

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）民進黨立委吳沛憶、民眾黨立委劉書彬今天代表立法院教育及文化委員會，考察台灣文學基地及台灣文學糧倉。吳沛憶表示，期待能從這些文化場域出發，打造屬於台北的藝文廊道。

此行由文化部政務次長李靜慧、台灣文學館館長陳瑩芳陪同考察，吳沛憶、劉書彬並在台灣文學基地體驗「手作御守」，將印有台灣作家作品文句的紙條，親手做成帶有祝福意義的紀念品。

吳沛憶接受媒體聯訪表示，台北擁有廣大的日式宿舍區，她一直希望可以連結這些地方，打造台北藝文廊道，讓國外旅客從北門站出站，就能透過這些歷史建築、博物館邊走邊看，認識更深刻的台灣。

吳沛憶表示，台灣本土文化包括文學、音樂、藝術創作，都非常值得台灣人驕傲，她期待文化部及相關單位能與社區一起合作，打造這樣的空間，讓民眾及更多新世代作家能在這裡進行交流。

劉書彬致詞表示，台灣文學基地、台灣文學糧倉這些歷史建築對民眾而言像是過去的事，但透過相關單位的維護及規劃，讓文學活生生走進人們的生活，希望這些場館的功能可以再擴大，甚至能和國際間有進一步互動。

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陳瑩芳致詞表示，台灣文學館自2003年成立，2021年在台北正式成立台灣文學基地，加上即將試營運的台灣文學糧倉，共計有3處文學空間。

陳瑩芳表示，文學不是只有殿堂文學，更要扎根土地，因此台灣文學基地便以「文學日常」的角度向大眾推廣文學，同時也做了許多國際交流；未來台灣文學糧倉的定位，基於前身為糧食局倉庫的歷史及意象，它將會是支持文學創作者進行跨域及跨國交流的基地所在，提供創作者更多養分。（編輯：張雅淨）1140604