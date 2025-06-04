OPENTIX年度數據公開 2024票房創18.4億新高

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）OPENTIX兩廳院文化生活今天公布2024年度數據報告，總票房達新台幣18.4億元、節目總數超過3千檔，雙雙創下歷年新高，顯示台灣表演藝術市場持續熱絡。

此次報告由國立陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐領軍團隊執行分析。國家兩廳院藝術總監劉怡汝在記者會表示，透過長年公開數據，希望與各藝文場館、團隊及創作者攜手，讓表演藝術更被理解，也更被需要。

根據統計，2024年OPENTIX平台票房總額達18.4億元，其中表演藝術類佔18.2億元，非表演藝術類0.2億元，較2023年成長2.7億元、年增幅17%。成長主力為大型音樂劇、戲曲、馬戲、動漫與電影配樂音樂會等。

同時，節目供給趨勢出現變化，小型節目場次明顯增加，形式更加多樣化，觀演選擇也更多元。親子節目成長最為亮眼，顯示家庭客群的文化參與力逐年提升。文化幣效益也愈發明顯，去年16至22歲消費會員突破4萬人，年增幅達4成，且其中近半持續購票，顯示文化幣具培養觀眾黏著度的潛力。

2024年OPENTIX網站流量統計，熱門節目類型屢登瀏覽排行榜，節目類型包含國外音樂劇、流行音樂、以及深受年輕族群青睞的動漫與電影配樂音樂會。話題節目也屢創高流量紀錄，如躍演「勸世三姊妹」與「SC驚釀小酒館」返場演出，皆創下單日逾10萬瀏覽人次的佳績，顯示表演藝術作品已成為社群熱議焦點。

售票數據部分，去年平台共售出票210萬張，其中表演藝術類節目售出198萬張，較前一年增加10萬張、成長5%，創歷史新高；上架節目總數達3153檔、演出場次7570場，年增幅分別為7%與12%。

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從票價結構觀察，整體平均實售票價持續上升，尤以大型熱門節目漲幅最明顯。音樂劇票價中位數達新台幣1400元，年增7%；戲曲約為956元（+5%）、漫才／相聲／脫口秀約918元（+32%）、動漫與電影配樂音樂會約897元（+8%）。

研究團隊表示，即便部分熱門節目因製作成本提高而調漲票價，銷售仍穩健成長，顯示觀眾對特定類型節目的忠誠度與消費意願持續強勁。（編輯：龍柏安）1140604