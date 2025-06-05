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助修復捷克古橋 李靜慧：文化版Taiwan Can Help

2025/6/5 13:19
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（中央社記者邱祖胤台北5日電）台灣非聯合國及教科文組織成員，許多珍貴世界文化遺產無法被世界看見，文化部次長李靜慧今天表示，台灣團隊曾協助修復捷克古橋，如同文化版的Taiwan Can Help。

李靜慧今天出席立法院教育文化委員會，針對「台灣世界遺產潛力點推動現況」進行專題報告並接受質詢。會中列出樂生療養院、阿里山鐵道等18處世界遺產潛力點，並結合國內外學者專家的力量，深化潛力點特殊價值論述，積極參與國際組織及活動，藉此擴大台灣文化的國際影響力。

不過台灣在「申遺」方面有實質困難，台灣非聯合國會員國，無法簽署「世界遺產公約」，導致無報名資格，但李靜慧表示，台灣曾於多年前參與捷克800年歷史古橋的修復工作，捷克政府至今仍對台灣心懷感謝。

李靜慧表示，台灣不只持續推動國內世界文化遺產潛力點，在國際方面，只要有相關的需求，台灣也可以提供相關的協助，在文資修復上的實力，是台灣走向世界的一扇門。

針對台灣申遺如何突破困境，民進黨立委林宜瑾質詢表示，2009年聯合國教科文組織專家西村幸夫曾以「樂生療養院」為例建議，可藉由國際組織主導申請，將台灣作為其中一地點納入，林宜瑾認為，這或許是突破當前困境的可能途徑之一。

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李靜慧回應表示，她第一次聽到這樣的建議也很興奮，但經同仁查證，即便是跨國聯合申請，每個參與國仍需為「世界遺產公約」締約國，如庫克群島雖非聯合國會員，卻是由紐西蘭代為簽署而具備申遺資格，而台灣目前並不在任何締約國架構之內。

李靜慧強調，台灣目前雖然沒有報名資格，但可以讓國際知道台灣每一項文化資產都非常具有保存價值，具有世界遺產的能量。（編輯：李淑華）1140605

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