王雲五生前藏書1.8萬冊 國圖南部分館珍藏

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）王雲五基金會6日捐贈王雲五生前藏書共1萬8400餘冊，其中包括珍貴古籍103冊，將納入國家圖書館南部分館珍藏。

根據國家圖書館發布新聞稿，王雲五是著名的教育家、政治家及出版家，是華人世界知識體系建構的主要推手。此次基金會捐贈王雲五珍藏圖書文獻，將典藏於國圖南部分館。

國家圖書館館長王涵青表示，此次捐贈古籍中，最早可追溯至明宣宗宣德10年「晦庵詩抄序」，另有清代「小萬卷齋經進槀」、「漢碑引緯考」，以及大正與明治年間出版的日文譯本「和譯老子」、「和譯莊子」等，展現中、日與西方文化交匯的豐富圖譜。

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王雲五基金會董事長王春申表示，本次贈書內容涵蓋明朝至現代的文學、歷史、哲學，包括100多年前商務印書館出版的圖書，當時每位學者利用鉛字排版、逐字校對後印出的圖書，盼這次合作能讓更多人得以研讀這些資料。

新聞稿指出，國圖與王雲五基金會長期合作，共同推動「王雲五國際自學力論壇」，並完成其手稿數位典藏及公開。此次王雲五珍藏圖書捐贈再度開啟雙方合作的新篇章，期許未來繼續攜手合作，共同促進文化永續發展與全民知識的普及。（編輯：謝雅竹）1140607