少年PI的奇幻漂流 男、女雙主演詮釋冒險靈魂

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）舞台劇「少年PI的奇幻漂流」7月首度在台灣演出，由倫敦男演員高爾（Kashif Ghole）與紐約女演員維努戈帕（Sonya Venugopal）分別詮釋主角PI的冒險旅程。

編劇查克拉芭蒂（Lolita Chakrabarti）表示，每個人內心都有一頭猛虎，勇氣不分性別，女版PI源自一次突發事件，預定演員由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情缺席，臨時由女演員替補上場，「當PI成為女孩，故事因此展現出更多細膩與脆弱的層次，也更貼近當代觀眾對女性堅韌力量的理解。」

查克拉芭蒂表示，這樣的性別轉換，不只是劇場語言創新，也讓角色與觀眾間連結更深刻，「當一個女孩面對生死考驗，她或許不靠蠻力，而是靠智慧與意志生存下來。這樣的勇氣，毫不遜色。」 無論PI是男孩或女孩，選擇相信、活下去的那一刻，就是最純粹的勇氣。

根據兩廳院今天發布新聞資料，高爾畢業於倫敦藝術教育學院，曾在BBC（英國廣播公司）影集「無聲的見證（Silent Witness）」中演出，他詮釋PI帶有堅定內在信仰與張力。高爾場次為7月17日晚場、18日晚場、19日晚場、20日午場、23日晚場、25日晚場、26日晚場與27日午場。

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維努戈帕為印度裔與義大利裔背景，畢業於波士頓音樂學院，在美國表演藝術學院拿到碩士，音樂劇演出經驗豐富，她演繹PI充滿靈性與情感，賦予PI更柔韌能量。維努戈帕場次為7月19日午場、20日晚場、22日晚場、24日晚場與26日午場。

舞台劇「少年PI的奇幻漂流」曾獲英國奧立佛及美國東尼獎8項大獎肯定，以細膩動物戲偶與獨特舞台技術，掀起國際劇場界熱潮，將從7月17日到27日在台北國家戲劇院演出。（編輯：李明宗）1140609

舞台劇「少年PI的奇幻漂流」公布雙卡司，其中紐約女演員維努戈帕（Sonya Venugopal）（圖）演繹的主角PI充滿靈性與情感，賦予PI更柔韌能量。（兩廳院提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月9日