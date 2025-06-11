政治評論家南方朔辭世 李遠：進步知識份子典範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北11日電）資深媒體人、政治評論家，同時也是作家、詩人的南方朔（本名王杏慶）9日過世，享壽78歲，文化部長李遠聞訊表示哀悼。

李遠表示，南方朔是一個身體力行、追根究底、不趨炎附勢，非常進步的知識份子典範，「我們會永遠懷念他」。

李遠表示，南方朔在1980年代，是進步知識份子典範，當時台灣社會正歷經激烈轉變，民間力量崛起，強權控制正在逐漸瓦解中，南方朔身體力行上街頭、撰寫文章批判政治。

李遠指出，南方朔為台灣引進很多進步理論及新潮思想，各式各樣思想源源不斷寫在專欄裡，當時求知若渴的年輕人都會讀他的專欄，受到啟發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據文化部發布新聞稿，南方朔，1946年生，國立台灣大學森林系、森林研究所畢業，文化大學實業計畫研究所博士結業，曾任中國時報記者、專欄組主任、副總編輯、主筆等職。

南方朔1987年與王健壯、司馬文武、周天瑞等人創辦「新新聞」雜誌；後曾任職香港「亞洲週刊」，並曾在「中國時報」、「聯合報」、「蘋果日報」等媒體發表專欄文章，政治評論帶給許多人啟發。（編輯：陳仁華）1140611