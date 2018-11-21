美管制高科技晶片售大陸 安控股應聲漲

（中央社記者韋樞台北21日電）美國管制高科技和人工智慧晶片出口大陸，重擊大陸安控業龍頭海康威視和大華，台灣可望享有轉單效應。安控股繼20日多家漲停後，今天多檔在大盤回檔下續放量走紅，奇偶、昇銳漲停。

美國川普政府考慮管制先進技術出口，包括人工智慧(AI)與機器人學等，在面臨中國競爭之際，尋求祭出新措施，保護美國在創新方面的領先地位。

英國「金融時報」（FT）報導，美國商務部20日表示，對於「是否有些新興科技攸關美國國家安全」，將向公眾徵詢意見，截止日期是12月19日。

美國商務部在發表於聯邦公報的文件中，臚列可能遭受出口管制的所有產品，涵蓋基因組學、電腦視聽操控技術、微處理器技術、量子運算、腦機介面與飛行控制演算法等領域。

海康威視是全球安控龍頭，背後有大陸官方撐腰，挾低價橫掃市場，並與另一家大陸安控廠大華聯手搶下全球不少市場，台灣廠商過去幾年吃足苦頭，訂單流失、獲利下降。

安控業者認為，美國政府管制高科技和晶片出口重擊大陸安控業和其他科技業，台灣安控業可望享有轉單效應，還要再觀察後續做法與效應，畢竟大陸本身也在研發相關晶片，是否會迫使海康威視與大華使用國產品，還要進一步觀察。

法人也認為，市場雖然期望台灣安控業享辭轉單效應，但實際做法還要看美國執行這項管制的項目多寡，以及大陸反擊措施和市場氛圍趨勢，才能估算究竟台灣能享多少轉單效應。

沉寂甚久的安控類股20日起多檔漲停，成交量擴大，今天多檔繼續走紅，成為市場買氣重點，研發大廠奇偶、昇銳擴量漲停，奇偶開盤後迅速站上26.1元漲停價，成交量迅速放大到千餘張；昇銳也鎖在14.65元漲停價，站回各日均線之上，成交量快速放大5000張，委買單均千張以上。

其餘晶睿、陞泰、慧友、天鉞電等安控個股均擴量，股價也有不錯的表現。（編輯：楊凱翔）1071121