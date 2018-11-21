再生能源躉購費率 經濟部預定下週公布草案

（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部今天表示，預計下週舉行再生能源躉購費率審定會，目標在11月30日前公布明年度費率草案；另外，規劃在2020年併網的離岸風電業者都已提出電業籌設許可申請，有望適用今年度費率。

明年（2019）再生能源躉購費率遲遲未預告草案，能源局長林全能今天表示，希望能在本月30日前完成最後資料整理，並召開審定會、完成草案預告作業；草案預告後，會在年底前舉行至少一次聽證會，有意見的業者或相關團體可提出具體論證及證據，都會納入參考。

林全能說，聽證會結束後，將舉行審定會敲定最終費率，考量到作業時間，可能遲至明年1月才能公告，不過公告後可追溯至明年初，不影響廠商權利。

上緯及達德能源（wpd）規劃在2020年併網的3個風場都已遞交電業籌設許可申請，林全能表示，兩家業者只剩內政部海岸管理法審核尚未通過；為加速相關作業進行，目前採「平行審查」，能源局已先審查其他必要文件，業者待海管法審核通過後再補件即可，有望在今年底前獲籌設許可，與台電簽訂購電合約（PPA），適用今年度躉購費率。

規劃在2021年併網的wpd、沃旭能源及哥本哈根基礎建設基金（CIP）還要負擔國產化，另需提交「產業關聯執行方案」給工業局審查；不過，林全能說明，產業關聯執行方案並非電業籌設許可申請要件，廠商可先取得電業籌設許可，在年底截止日前通過工業局審核即可。

林全能說，若廠商未能在截止日前補件完成，能源局與工業局將討論是否給予限期改善，未能達成國產化承諾的業者則視同違約，可能面臨扣繳保證金3%至30%、降低躉購費率，甚至取消風場開發資格的懲罰。（編輯：陸倩瑤）1071121