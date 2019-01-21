SEMI：半導體短期有逆風 大爆發成長將來臨

（中央社記者張建中台北21日電）半導體產業景氣短期遭遇逆風，但國際半導體產業協會(SEMI)全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體將無所不在，大爆發成長期即將來臨。

曹世綸指出，半導體應用將遍及包括人工智慧、智慧數據、高效能運算、5G、行動裝置、物聯網、智慧汽車與智慧製造，未來半導體將朝智慧化、數位化與網絡化發展。

人才是全球半導體產業面臨最大的挑戰，曹世綸表示，為鼓勵年輕人投入半導體產業「做大事」，SEMI嘗試以電影預告片形式製作短片，期能吸引更多年輕人投入半導體產業。

曹世綸指出，因美中貿易戰加上美光與福建晉華間的訴訟影響，中國發展半導體產業將花上更長的時間。

SEMI產業研究總監曾瑞榆說，2017年全球半導體產值首度突破4000億美元，2018年進一步達4700億美元，2019年產業景氣可能遭遇逆風，智慧手機市場是最大的疑慮，供應鏈庫存水位也過高。

上半年半導體景氣展望保守，不過，下半年景氣可望有不錯反彈。曾瑞榆預期，2019年動態隨機存取記憶體(DRAM)產品售價可能下滑2位數百分點，跌價趨勢也將延續到第2季。

曾瑞榆表示，半導體矽晶圓出貨於2018年第3季達到高峰，第4季開始往下，預期2019年上半年12吋矽晶圓價格可能面臨較大壓力，8吋矽晶圓則可維持健康。

因應產業景氣保守，曾瑞榆說，2019年晶圓廠投資恐將趨緩，可能較2018年減少約10%，不過，台灣2019年投資仍將成長13%，將是投資成長最高的市場。（編輯：郭萍英）1080121