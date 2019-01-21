非洲3國商機考察團抵達南非訪問

中華民國國際經濟合作協會籌組的2019年南非、史瓦帝尼、莫三比克經濟合作及商機考察團20日抵達南非。圖為駐南非代表周唯中（前排左5）、外交部國際合作及經濟事務司副司長蔡允中（前排右4）等合影存念。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝 108年1月21日

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡21日專電）由22家台灣廠商、30人組成的2019年南非、史瓦帝尼、莫三比克經濟合作及商機考察團昨天抵達南非，受到僑界熱烈歡迎。考察團此行將訪問非洲南部3國，預計30日返台。

考察團是由中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）籌組，由外交部國際合作及經濟事務司副司長蔡允中率領。

駐南非代表周唯中20日舉行歡迎晚宴，他致詞時除了表示誠摯歡迎之意，也介紹南非的投資環境。

周唯中說，南非是非洲第二大經濟體，氣候好，物產豐富，5000多萬人口尚未步入高齡化社會，人力市場充沛。南非有完善的法治制度，投資有保障，也是非洲經貿樞紐，適合投資，商機無限。

他說，希望訪問團不虛此行，促進台灣與3國經貿合作機會，帶著豐碩成果回國。如果對於南非有不清楚的地方，代表處會竭誠服務。

這是蔡允中第一次訪問南非。他致詞時表示，當外交部提出計畫組團出訪非洲時，感謝台商熱烈報名參加，其中不乏已進出非洲多次的台商，懷抱信心再度踏上這塊土地。

蔡允中說，國內推動新南向政策，那是屬於爆發力很強、逐漸走向成熟的區域。然而非洲不一樣，是一個潛力無窮的市場，10年後必定令人刮目相看。

他說：「（非洲）因為陌生更值得探索。新興市場唯有去得早與留得久，才有機會成功。南非確實存在挑戰，代表有門檻，一旦跨過這道艱困的門檻，它便屬於你了。」

晚宴氣氛融洽，約翰尼斯堡各地數十名台商和遠道而來的團員紛紛互留名片，熱絡交換經商經驗和商品內容。

團員台商張先生是首次造訪南非，從20日早晨下飛機開始僅僅一天接觸，便對這國家產生好感，認為是個潛力無窮的市場，並在參訪大型賣場時，認真留意零售價格與市場行情。

定居南非數十年的尹先生是台僑第二代，他告訴記者，隨著南非經濟起飛電商市場日益活絡，台商有些產品可藉由電商平台銷售，讓南非人更加認識兼具創意與品質的台灣產品。

訪問團20日至22日停留約堡，然後轉往邦交國史瓦帝尼，再前往莫三比克（Mozambique），預計30日搭機返台。

國經協會於2000年8月創立，會員包括製造業、服務業及高科技公司，成立宗旨在結合民間力量，配合政府政策，以加強中華民國與友好國家之雙邊經貿合作與交流。（編輯：郭中翰）1080121