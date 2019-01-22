電動車也有心電圖 工研院電池管理系統獲專利

（中央社記者韋樞台北22日電）工研院引述資料，2025年全球電動車年銷售將達820萬輛，電動車電池需求量達394GWh，電動車的心臟就是電池。工研院的電池管理系統項下已獲多項專利，可協助發揮電池最大效能。

工研院材化所根據2017年日本先端科技調查推估，2025年全球電動車年銷售820萬台，電動車電池年需求量394GWh(十億瓦小時)，2030年電動車年銷售量達1050萬輛，電池需求量達554GWh。

而在電動機車方面，工研院指出，2018年全球電動機車市場達百萬輛，台灣的電動機車數量從2014年起連續4年逐年倍增，2018年達8.6萬輛。

2018年11月中才舉行的米蘭機車展(EICMA)重點就在電動機車上。機車業者認為，雖然電動機車已是產業趨勢，其實推出新車款的車廠多還在虧錢，若電池技術沒有新突破，將是未來大隱憂。

機車業技術主管指出，電動機車要真正普及化進而取代燃油機車，電池平價化絕對是關鍵。

工研院表示，愈來愈多的電動機車電池需求量，勢必要更精確的電池管理系統，才能精準告知可騎里程數，減少剩餘電力的浪費，消費者省荷包，業者也不必增設多餘的充電站，造成資源浪費，並降低騎士不信任儀表板顯示電量的里程焦慮，或是還沒跑到儀表板上所顯示的最低電量就提前更換電池，造成電力的浪費。

工研院強調，工研院自行研發電池管理系統，正布局申請專利中。例如對於電池劣化電量預估誤差擴大造成里程焦慮，工研院利用鑲嵌在電動機車電池上的電路板，內有自行研發的智慧演算法，只要利用幾次的充放電使用後，就可快速學習和修正電池容量的資訊，精確辨識電池組容量已劣化量，比傳統方法更可靠。

這種精確的電池已劣化量，再搭配車輛行駛動態耗能狀況，即可將電量資訊轉換為精準的里程資訊供騎土參考，可大幅降低里程焦慮。目前工研院的「電池特性追蹤方法及電路」、「電池老化評估方法」、「充電方法和電池充電系統」均獲得台灣、美國和大陸的專利；另外「充電電池的充電方法及其相關的充電架構」也獲得台灣專利，但美國和大陸的專利正審查中。（編輯：鄭雪文）1080122