讓台商走出去 蔡練生：政府應補強國際關係

中華民國全國工業總會秘書長蔡練生指出，台灣除了「五缺」，其實還有一缺，就是缺國際關係。中央社記者潘姿羽攝 108年1月22日

（中央社記者潘姿羽台北22日電）中華民國全國工業總會秘書長蔡練生今天指出，其實產業界除了「五缺」，台灣還缺國際關係、國際連結，台灣是出口導向國家，政府應該加強國際布局，讓台商可以順利走出去。

工商團體數年前提出台灣有缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」，將影響產業布局與投資信心。蔡練生今天出席工研院「2019年台灣製造業暨工具機產業景氣展望記者會」時進一步指出，國際關係也是政府應強化的地方。

蔡練生說，台灣出口面對許多外在情勢的挑戰，尤其很多國家台灣並沒有簽自由貿易協定（FTA），需要負擔比較重的關稅，政府應該盡快補強。

蔡練生建議，政府應積極簽署FTA、投資保障協定，或是更新內容，以利台商全力布局海外市場。

政府因應美中貿易戰，近期端出歡迎台商回台投資行動方案，盼引導資金回流台灣，但蔡練生認為，台商回流不是那麼容易，因為原本的五缺問題並沒有解決，尤其企業界仍非常憂心能源議題。

蔡練生舉例，最近看到許多新發展，都讓能源問題再添變數，如果中電不北送，北部用電怎麼滿足，彰化離岸風電卡關，新的躉購費率調降會不會影響投資者意願，現在有很多不確定因素會影響未來的能源供應，而能源是企業投資的重要考量因素。

產業創新條例將在今年底落日，蔡練生也說，針對延長時限、抵減等議題，政府是否能夠重新檢討放寬；另外，對於勞力密集產業，政府也應更有策略引導他們往新南向國家發展。（編輯：王永志）1080122