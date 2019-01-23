499衝擊獲利 外資喊賣電信三雄

（中央社記者江明晏台北23日電）受「499之亂」衝擊，電信三雄去年獲利不如預期，歐系外資指出，資費降價將在2019年產生全年的影響，電信三雄2019年財測恐令人失望，皆給予「賣出」評等。

去年受到499之亂影響，中華電信每股純益4.58元，遠傳電信2.88元，都未達成財測目標，台灣大哥大則受惠轉投資電商momo高成長挹注，以每股純益5.01元，拿下電信每股獲利王，也是三雄中唯一財測超標的業者。

中華電信與台灣大哥大將在1月30日與31日舉辦法說，遠傳法說也將在2月20日登場，市場預料電信三雄將陸續公布今年度財測。

歐系外資出具報告示警，電信業者2019年的財測會令人失望，由於獲利疲軟，認為電信產業目前在此階段的投資前景不佳，給予電信三雄中華電信、遠傳電信、台灣大哥大「賣出」評等。

外資進一步說，去年5月499吃到飽方案嚴重打擊台灣電信產業，在提前終止的違約金費用在短期挹注後，隨著用戶紛紛湧向低價方案，該業務收入在接下來的幾個月內大幅下挫。雖然國家通訊傳播委員會(NCC)要求迅速結束極端競爭，但網路門市促銷仍持續，且返校促銷也隨之而來，導致下半年業績明顯減弱。

外資認為，電信三雄的競爭很有可能繼續下去，但無論如何，499資費降價將在2019年產生全年度的影響，獲利使投資人失望的風險很高。

觀察電信三雄今天股價，遠傳維持72.4元平盤，台灣大哥大與中華電都在平盤下震盪，下跌約近1%，分別來到108元，106.5元。（編輯：鄭雪文）1080123