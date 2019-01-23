美商會景氣調查 8成6企業關注能源充足供應

（中央社記者潘姿羽台北23日電）台北市美國商會「2019商業景氣調查」顯示，有86.59%的企業對於能源充足供應的議題表達關心，另外，也有超過6成企業認為非核家園政策會對企業營運造成影響。

台北市美國商會今天舉辦「2019商業景氣調查」記者會，會中指出，跨國企業領袖對台灣未來12個月的經濟前景較去年明顯缺乏信心，此外，美國商會相當關注能源議題。

美商會特別就能源、人力等關鍵議題進一步了解企業想法，而能源議題中，細分了能源充足供應（Power supply sufficiency）、電壓穩定（Voltage stability）及電力成本（electricity cost）項目，結果顯示，企業最關注能源議題是能源充足供應，「非常關心」占了40.22%、「有些關心」占了46.37%，合計占比達86.59%。

另外，美商會也調查，政府2025非核家園政策將透過其他能源取代核電，是否對企業未來營運擴張造成影響，而有63.13%企業認為，會造成影響。

至於台北市美國商會是否對於台灣能源政策有建議，台北市美國商會會長李豪（Leo Seewald）僅說，企業關注的重點是能源供應穩定，因為這樣才能打造適合企業發展的營運環境。

媒體詢問，近期中國與台灣關係較緊張，美商會有何看法，李豪則說，商會會員深耕台灣，不少也都有往中國，就企業立場來說，重要的是經濟穩定。（編輯：鄭雪文）1080123