央行：高雄幣是數位行銷工具 不是法償貨幣

（中央社記者潘姿羽台北23日電）高雄幣18日試營運上線，為了避免民眾有誤解，中央銀行今天特別說明，高雄幣不是法償貨幣、也不會影響央行新台幣的發行與流通，是屬於數位行銷工具。

民眾只要看到「幣」，多會認為與央行業務有關，甚至與法償貨幣相混淆。央行今天特別發布新聞稿說明，以近期討論熱度很高的「高雄幣」為例，其實是高雄市大高雄觀光協會與民間機構共同推動的紅利積點App「幣多多」，並在今年1月18日試營運上線。

紅利積點App「幣多多」俗稱「高雄幣」，中央銀行發行局局長施遵驊說明，高雄幣本質類似電子集點卡或優惠券，民眾在高雄市轄區內特約商家消費，便可獲取支付金額一定比例的回饋，用以折抵下次消費，目的是繁榮地方經濟。

央行強調，高雄幣不是央行發行的法償貨幣，只是利用行動載具累積點數，限於當地特約商家消費使用的數位行銷工具，且有一定使用期限，並不影響央行新台幣的發行與流通。

施遵驊也說，台東縣政府2017年建置在TTPush行動App上的「台東金幣」，本質與「高雄幣」相同，類似電子集點卡或兌換券，民眾上網填寫縣府問卷、服務品質調查，或參與縣府活動後，便有機會獲取數枚「台東金幣」作為獎勵；每10枚「台東金幣」等值新台幣1元，可用以兌換台東縣轄區內特約商家的商品或折價券，藉此鼓勵民眾參與公共事務。

施遵驊強調，台灣的法償貨幣為新台幣，根據「中央銀行法」第13條規定，由央行專責發行，對境內一切支付具有法償效力；民間機構基於行銷考量，會推出一些行銷工具，不過即便名稱有「幣」，但都不是法償貨幣。（編輯：黃國倫）1080123