2019年經濟成長率 台經院下修預估至2.12%

（中央社記者潘姿羽台北25日電）台灣經濟研究院預測2019年國內經濟成長率為2.12%，較上次預測值微幅下修0.08個百分點，原因是貿易轉壞的情況比預期更差，且不確定性仍干擾市場信心所致。

台經院今天舉辦「國內總體經濟預測暨元月分景氣動向調查報告」記者會，也發布最新經濟預測，下修2019年經濟成長率至2.12%。

在貿易方面，全球景氣擴張已達高峰，主要貿易往來國家經濟成長力道走緩，加上國際油價走低、大宗商品價格續漲空間有限、行動通訊產品漸趨飽和、美國與其他國家貿易協商結果未明，都影響廠商需求轉為保守，台經院因而預測2019年輸出成長率為2.70%，較上次預測值下修了0.85個百分點。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，經濟情勢「外冷內溫」，外貿比原先預期的還要差，尤其美中貿易戰「歹戲拖棚」，去年12月出現新變數，雙方協議談判，但一直互相放話，廠商信心跟著受到影響。

內需方面，台經院預估今年成長率為2.20%，與前次預測相同，孫明德認為，政府提出拉抬投資、刺激消費的作法，方向是對的；現在內需還有點溫度，政府且戰且走、亦步亦趨，觀察情勢決定後續是否加大力道，會是比較好的策略。

台經院院長林建甫則說，透過鼓勵電子支付，帶動無現金使用的風潮，進一步與國際接軌，也是政策可以思考的方向。

台經院提醒，2019年有諸多不確定因素可能影響國內外景氣變化，如美中貿易談判協商結果、國際政經情勢、主要國家央行貨幣政策等，必須審慎關注。（編輯：楊凱翔）1080125