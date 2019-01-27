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台灣租稅負擔率降幅最大 浮濫減稅恐弱化競爭力

最新更新：2019/01/27 17:50

（中央社記者潘姿羽台北27日電）財政部統計，30年來台灣租稅負擔率已降至12.9%，堪稱世界最低，降幅之大也超過全球主要經濟體，學者指出，租稅手段可增強企業投資意願，但稅制優惠若過於浮濫，長期恐弱化競爭力。

財政部統計處列出1990年至2017年，20個主要經濟體租稅負擔率的變化，與1990年比較，2017年只有7個經濟體租稅負擔率下降，其中，台灣從19.9%降至12.9%，減少了7個百分點，降幅最大。

台灣租稅負擔率明顯下降，除了民生減稅措施，主要原因是政府實施兩稅合一，以及因應國內生產環境改變與全球化競爭，對產業實施租稅獎勵，以促進經濟升級所致。

財政部長蘇建榮在立法院答詢時曾表示，健全財政的中長期目標，即透過稅制改革，將台灣的租稅負擔率，從全球最低的12.9%，提升至14%、15%，這也是他接任財長的願景之一。

蘇建榮並提出扣除額合理化、研議數位經濟稅制、以及大數據尋找合理稅源等三大方向，希望藉以擴大稅基、逐步提高租稅負擔率。

台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲表示，過去租稅優惠等同於產業政策的做法，不僅造成企業界普遍對稅制抱持投機心態，長期而言，浮濫的優惠稅制也會弱化台灣競爭力。

不過黃士洲也說，財政部公布的租稅負擔率不包含勞健保、菸品健康捐等「社會安全捐」，與國際數字相比有落差，財政部想要健全稅制、提升租稅負擔率，必須準確且公平地呈現數據，否則難以和企業界及大眾建立有效的溝通機制。

根據財政部統計，自1990年至2017年為止，台灣租稅負擔率大降7個百分點，成為12.9%，同一時期，美國租稅負擔率微升1.6個百分點、英國微減0.4個百分點，希臘、法國、義大利、冰島分別上升10.1、6.4、5.1及4.2個百分點，其中希臘、冰島均在歐債危機後呈現較大幅度上升，南韓則因實施擴大稅基等政策，升高3個百分點。

財政部指出，租稅負擔率是以整體稅收占GDP比率來衡量，台灣因採簡政輕稅，賦稅負擔率一向偏低水準，2018年預估為13.4%，仍低於日本18.2%、南韓20.0%及多數歐美國家。（編輯：陸倩瑤）1080127

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