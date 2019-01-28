脫歐困境難解 英企業籲政治人物別再吵了

（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國商界今天懇求政治人物別再為脫歐問題爭論不休，呼籲各方同意讓英國有秩序地退出歐洲聯盟（EU），若干大企業也成立緊急應變室，因應無協議脫歐可能引發的混亂。

按照脫歐法律規定，英國將於3月29日脫離歐盟，時間剩不到9週。然而，英國如何脫歐甚至是否要離開這個全球最大貿易聯盟，倫敦當局迄今未有定論。

國會本月稍早否決首相梅伊（Theresa May）提出的脫歐協議，這份協議涵蓋近兩年過渡期，以將脫歐對英國經濟造成的負面影響降至最低。

梅伊版脫歐協議未能在國會闖關成功，促使英國邁向無協議脫歐之路。硬脫歐恐導致英國港口陷入一團混亂，也將破壞供應鏈和衝擊金融市場。

在國會表決脫歐B計畫前夕，英國航運業者敦促國會議員停止爭論，支持梅伊與歐盟達成共識的協議。

英國航運協會（Chamber of Shipping）執行長桑吉內提（Bob Sanguinetti）對路透社說：「我們必須拋開政黨政治，處於這樣的緊急時刻，我們必須以大局為重，看看什麼才是對國家最好的方式。」

代表200家企業的英國航運協會說，梅伊要麼拋棄愛爾蘭邊境保障措施（Irish backstop），要麼訂出一個時間限制。愛爾蘭邊境保障措施是梅伊去年11月與歐盟達成的協議中，最具爭議的部分。

桑吉內提說：「在缺乏可行的脫歐替代方案情況下，我們持續朝無協議脫歐邁進，這對企業、製造業和消費者而言，都會造成有害、破壞性和混亂的後果。」

桑吉內提的話，足見英國企業對這個全球第5大經濟體可能硬脫歐憂心不已。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1080128