消費者信心指數終止連3跌 投資股票時機升最多

（中央社記者潘姿羽台北28日電）中央大學台經中心今天發布2019年1月消費者信心指數（CCI）83.63點，終止連3跌，各項子指標中，「未來半年投資股票時機」指數勁揚，較上月增加19.30點，是CCI總指數走揚的主因。

今年1月CCI總指數走揚，較上月增加3.89點，終止先前連續3個月的下滑態勢，進一步觀察CCI的6項子指標，國內經濟景氣、投資股票時機、國內物價水準、家庭經濟狀況及耐久性財貨時機等5指標均上升，僅就業機會指標下降。

中央大學台灣經濟發展研究中心研究員吳大任分析，雖然全球景氣走緩，台灣多少受到影響，但內需方面有撐，南部有韓國瑜效應、北部有台商回流，國內經濟呈現「外溫內熱」。

進一步觀察子指標表現，上升幅度第1的指標是「未來半年投資股票時機」，調查結果為93.80點，與上個月調查結果相較上升19.30點；吳大任表示，原因應是美中貿易戰趨於緩和，市場認為雙方都會有所讓步，貿易戰的衝擊減少，對股票市場自然有正面影響，有一點利空出盡的味道。

吳大任表示，民眾對於未來半年投資股票時機的信心回溫，而今天股市站上萬點，也符合調查結果。

上升幅度第2的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果為88.60點，較上月上升1.95點；升幅第3的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為47.05點，與上月相比增加1.65點。

而升幅第4、第5的指標分別是「未來半年國內經濟景氣」、「未來半年購買耐久性財貨時機」。

唯一下降的指標則為「未來半年國內就業機會」，調查結果是99.65點，較上月下降0.30點。

子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」；從絕對水準來看，1月6項子指標表現皆為悲觀指標。

中央大學也調查健康相關指標，在「目前健康狀況」指標，調查結果為130.30點，較上月下降，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」指標也較上月下降，但依然呈現樂觀。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦， 台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為2019年1月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2702位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1080128