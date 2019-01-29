勞動基金虧千億 基金局重申因市場劇烈波動所致

（中央社記者余曉涵台北29日電）勞動基金運用局強調，勞動基金去年10月虧損千億元，主因是市場劇烈波動所致，勞動基金投資股市，一向以增進長期穩健收益為原則，審酌市場情勢及個股投資價值進行投資。

聯合報的社論今天要求立法院須調查勞動基金一個月虧掉新台幣千億元的真相。

對此，勞動部勞動基金運用局發出新聞稿表示，為穩定金融市場，台灣已設置國安基金，在必要情況下進場護盤，而勞動基金投資股市，一向以增進長期穩健收益為原則，在既定的年度資產配置計畫下，審酌市場情勢及個股投資價值進行投資。

勞動基金運用局長蔡豐清受訪表示，去年10月份勞動基金虧損千億，主因是市場劇烈波動，像是去年10月份國際金融市場在中美貿易戰持續升溫、英國硬脫歐疑慮及新興市場國家資金外流、歐元區經濟成長陷入停滯及部分大型企業財報不佳等重大議題影響下，全球股、債市都呈現大幅下跌。

基金局也說，勞動基金短期績效受到影響，單月跌幅3.34%，相較於市場主要指標MSCI全球、亞太、新興市場及台股加權股價指數10月份跌幅分別為-7.49%、-10.26%、-8.91%、-10.94%，投資表現仍較市場主要指標為優。

勞退基金部分，基金局表示，以整體勞退基金而言，過去雖經歷全球股市震盪，截至106年底最近10年的平均報酬率仍有3.75%，中長期投資績效均優於法定的保證收益率。

勞保基金106年度收益532億元，增加基金收入，中長期來看，自勞健保84年分隸以來，勞保基金累積收益為3724餘億元，超過基金規模7017億元半數，近3年與10年平均報酬率仍有3.86%及3.28%，長期績效穩健。（編輯：陳俊碩）1080129