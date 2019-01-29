瑞昱去年每股賺8.57元 估產品線可望全面成長

（中央社記者張建中新竹29日電）網通晶片廠瑞昱去年稅後淨利新台幣43.51億元，年增28.3%，每股純益8.57元。展望今年，瑞昱對第1季營運展望樂觀，並預期今年所有產品線可望全面成長。

瑞昱下午召開法人說明會，公布去年營運結果。瑞昱副總經理暨發言人黃依瑋表示，在網通市場需求熱絡支撐下，去年第4季營收維持在119.42億元水準，季減1.2%。

第4季毛利率44.9%，維持健康水位，稅後淨利10.97億元，季減22.3%，每股純益2.16元。

瑞昱去年總營收458.06億元，年增9.9%，改寫歷史新高紀錄，毛利率44.7%，拉升1.7個百分點，稅後淨利43.51億元，年增28.3%，並為近4年新高，每股純益8.57元。

展望今年，黃依瑋表示，網通市場需求動能延續到今年1、2月，儘管3月市況仍待進一步觀察，對整體第1季營運展望樂觀。

黃依瑋說，貿易戰或華為在美國面臨司法挑戰，後續發展無法預測，排除不確定因素，今年營運展望依然樂觀，所有產品線都可望成長。

至於車用乙太網路產品，黃依瑋表示，去年第4季達到量產出貨的重要里程碑，預期今年將穩健成長，配合客戶與市場推進。（編輯：黃國倫）1080129