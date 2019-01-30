金鑛咖啡忠孝門市歇業 傳不敵高租金

（中央社記者江明晏台北30日電）3C通路起家的燦坤集團在2016年入主金鑛咖啡，但展店不如預期，2017年起陸續收掉逾20店，今年1月18日在台北的第一個據點忠孝門市歇業，傳出是因租金不堪負荷。

金鑛咖啡2000年在高雄創立，陸續擴展到中部和北部地區，全盛時期有超過70家連鎖店，2006年進駐大台北地區。不過金鑛咖啡官網日前公告，台北忠孝店因租約期滿，營業至2019年1月18日止。

市場傳出，忠孝店停止營業主因為租金過高，1個月高達新台幣80萬元，以店內販賣55元的黑咖啡來算，每月至少要賣1萬4545杯才夠支付租金，但至截稿前，未取得金鑛咖啡回應。

目前金鑛咖啡在北部剩9家門市，中部6家、南部則有28家，全台共43家。

3C通路起家的燦坤集團雖在2013年就跨足餐飲，但旗下養生火鍋喆喆蒸煮鍋2015年結束營業；義式餐廳樂義、日式豬排富士印、牛排純焠餐飲、烏龍麵五食五心，也在2016年退出市場，目前僅剩金鑛咖啡與五花馬兩個品牌。

燦坤集團結束多個餐飲品牌後，在2016年加碼股權投資入主金鑛咖啡，聚焦咖啡事業，看好南台灣第一連鎖咖啡品牌潛力，曾發下豪語一年要拓點至150家。

但市場競爭激烈，金鑛咖啡2017年6月起大動作調整營運策略，不再賣麵包，聚焦咖啡與蛋糕西點領域，並因應營運轉型，將門市人員召回進行教育訓練，陸續暫停部分直營門市營運，全台門市自70家左右降至43家。（編輯：鄭雪文）1080130