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街口網絡接管Jello在台營運 下架有疑慮貼圖

最新更新：2019/01/31 16:54

（中央社記者吳家豪台北31日電）對於合作夥伴Jello Chat近日引起的貼圖侵權爭議，街口支付母公司街口網絡今天表示，已與Jello緊急達成多項協議，包括從31日起接管Jello在台營運，並下架所有有疑慮的貼圖。

即時通訊軟體Jello Chat目前是App Store免費社交App第一名，街口支付30日發出新聞稿宣布將與Jello合作舉辦紅包發送活動。不過，主打免費貼圖的Jello近日卻被發現許多貼圖未獲授權上架，遭到貼圖原創者的批評與揚言抵制。

街口網絡今天發出聲明，表示已與Jello達成協議，從31日起由街口網絡接管Jello在台灣的營運。今天清晨下架所有有疑慮的貼圖，已下載貼圖的用戶無法繼續使用這些貼圖，以回應台灣使用者及創作者的要求。

街口網絡指出，Jello為註冊在海外的公司，營運團隊位於新加坡，目標為東南亞市場，與街口僅為合作關係。街口支付本身定位為人與商的平台，以支付為主要核心功能，並非人與人的平台，因此去年積極尋找合作夥伴，與Jello合作是為了打造更完善的電子金流生態。

由於台灣市場較小，街口支付難與大型知名的通訊軟體合作，而Jello以短片隨錄隨傳、語音訊息聯播、貼圖分享平台為主打，連結街口支付後可提供轉帳與發紅包功能，因此街口支付評估後決定與Jello合作。

街口網絡認為，電子紅包是帶動轉帳的最好方式之一，因此趕在農曆春節前及Jello尚未註冊台灣公司前，Jello配合街口支付先行上架，Jello前期的行銷相關事宜由街口網絡協助，App上架由Jello於新加坡團隊營運。

街口網絡表示，Jello的貼圖平台是開放式平台，所有人都能上傳貼圖，採快速審核、檢舉下架的機制。為鼓勵創作者上架，Jello推出上架貼圖拿獎金活動，卻遭到有心人士濫用，侵犯台灣許多創作者的創作，貼圖活動現在已暫停。

31日起街口網絡接管Jello台灣營運後，仍會保持開放式分享平台模式，維持快速審核模式，但會更完善審核機制，避免再發生用戶上架侵權創作的情況。

街口網絡表示，Jello未來必定會在台灣設立公司，以保障所有台灣用戶的權益，而街口網絡也會更加謹慎經營，除了提供轉帳、紅包功能，也會避免類似貼圖弊端發生，並提供更多通訊相關功能給使用者。（編輯：楊玫寧）1080131

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