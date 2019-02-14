訊聯攜手陸商 搶賺細胞儲存醫美商機

（中央社記者韓婷婷台北14日電）訊聯生技繼年初與三總合作送件「細胞治療計劃」開出第一槍後，今天再宣布與武漢軍威集團簽署合約，未來將進行兩岸自體細胞儲存、智慧醫療技術與醫美應用等合作。

訊聯表示，細胞治療特管辦法（特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法）上路，讓台灣與日本成為全球唯二將細胞治療視為醫療技術發展的國家，領先全球發展再生醫療產業。

訊聯指出，台灣醫療水平一向備受世界肯定，吸引許多海外人士到台觀光醫療，據觀光局統計，陸客占比高達95%，隨著高齡化的全球趨勢，細胞治療需求在中國大陸也持續發燒，許多富豪原本遠赴烏克蘭、瑞士、日本等國家進行療程，衛福部啟動特管辦法，優先開放癌症、大面積燒燙傷、退化性關節炎等重症病患及高齡應用等需求，台灣遂成為細胞治療首選，將吸引更多陸客來台。

根據Smithers Apex調查報告，全球再生醫療、細胞療法市場，預計從2017年約126.8億美元，成長到2028年約達1719億美元，以年複合成長率26%擴大。另外根據北京智研市調公司的統計，中國幹細胞產業2009年收入約為20億元，2017年已達525億元，年複合增長率超過50%。

武漢軍威集團以教育起家，橫跨生態健康、工業、美妝、電視傳媒等4大產業板塊，近期重點項目「金色年華生態養生谷」，以人民幣100億元打造高端養生養老休閒旅遊。

訊聯表示，武漢軍威集團選擇訊聯為合作夥伴，主要是看重訊聯同時擁有臍帶血、臍帶、牙齒、成人周邊血與脂肪間質幹細胞等5種細胞庫與核心技術，協助超過57種幹細胞適應症移植成功經驗、大數據資料庫，以及醫美診所、消費通路與醫美術後修復商品化等優勢。（編輯：楊凱翔）1080214