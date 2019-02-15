上班族4成4想當網紅 期待百萬年收

網紅經濟夯，調查顯示有4成上班族有意當網紅。直播主米漿15日表示，每天直播約2到3個小時，月入可達到新台幣10萬元。除了時間更彈性外，也償還了家中百萬元債務。中央社記者蔡芃敏攝 108年2月15日

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）除了政治人物搶當網紅，根據人力銀行調查，有44.13%受訪上班族有意願成為網紅，除了看準工時彈性、自由度高，更期待為自己帶來百萬年收。

台灣刮起一股網紅炫風，像是美妝部落客Catie、近期竄紅的知識型網紅理科太太都有數十萬粉絲追蹤。不少政治人物也透過直播、粉絲團宣傳政策，也連帶提高網路聲量。1111人力銀行「全民搶進網紅經濟調查」顯示，有44.13%受訪上班族表示有意願成為網紅，其中包括31.65%想成為兼職網紅、11.12%想成為專職網紅以及1.36%已經是網紅。

調查顯示，想成為網紅的原因包含工作時間彈性、工作自由度高、工作內容有趣、可兼顧正職工作及符合個人興趣。調查也發現，20歲以下的年輕族群，有高達8成4搶當網紅，為各年齡層之冠。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，人手一機的時代裡，人人都可以成為網紅。不過，要成為知名網紅需要有創意、具備個人特色或是領域專業；在影片製作方面，須具備腳本企劃、剪輯後製及行銷影片能力。

Uplive直播執行長葉冠義說，除了唱歌、跳舞外，直播類型也更廣泛，像是傳播專業知識、分析電影到討論心情生活。不過，直播主也要思考如何提高粉絲黏著度、長久經營個人品牌，才不會淪為曇花一現。

今天也出席活動的醒吾科技大學設計學院長吳尚樺表示，「每個產業要了解如何操作網路」，因此醒吾從去年起增設網紅學程，包含影像拍攝、社群經營、電商課程等，讓學生與產業接軌。

直播主米漿表示，去年開始擔任專職直播主，每天直播約2到3個小時，月入可達到新台幣10萬元。除了時間更彈性外，也償還了家中百萬元債務。

為了解上班族對從事網紅工作看法，1111人力銀行自今年1月28日到2月14日進行網路問卷抽樣調查，有效樣本數為1106份，信心水準95%，誤差值為正負2.95個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1080215