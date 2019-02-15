力推奈米銀連結供應鏈 宸鴻：今年營收照成長

（中央社記者潘智義台北15日電）蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻今天在線上法人說明會指出，如果今年客戶下半年推出新產品放棄3D壓力感測功能，今年營收仍可望成長。

對於法人提問，客戶今年下半年新手機可能放棄3D壓力感測功能，是否影響宸鴻今年營收。宸鴻新任執行長謝立群表示，除手機之外，也可擴大產品面應用，客戶其他產品也可採用3D壓力感測功能。

謝立群說，將提高產品良率、技術實力，以提升宸鴻在客戶供應鏈供貨的比重，並評估開發其他客戶產品採用3D壓力感測功能的可行性。

他指出，今年透過新模式、新應用找尋提升業績的新機會，將力推奈米銀技術，初期鎖定大尺寸產品及可攜式裝置。接下來結合可摺疊式智慧手機的趨勢，讓最適合彎曲的奈米銀技術充分發揮，未來甚至可望全面取代現有的氧化銦錫（ITO）觸控感應薄膜技術，成為觸控面板應用的主流。

他說，奈米銀新產品今年可望通過客戶認證，並有機會進入量產階段，今年底到明年初就可望對營收有所貢獻。

他表示，雖然2018年觸控市場競爭加劇，且終端需求不如預期，宸鴻已積極轉型，重新回到主要外掛式智慧型手機觸控貼合供應鏈，同時力推新柔性材料奈米銀技術，與關鍵客戶群合作，展開下世代新產品開發。

他說，2018年全球手機、平板電腦、筆電銷售不佳，加上同業競爭，造成觸控面板產業營運壓力，但宸鴻仍努力提高市占率；雖然2019年壓力依舊，但應可穩中帶堅。

宸鴻透露，在去年第4季新增加一個客戶，為穿戴式裝置廠商，對公司業務拓展有具體幫助。

法人問及媒體報導，傳聞宸鴻攜手中國絲路基金，投資日本顯示器（JDI）公司一事，宸鴻強調，仍維持不評論的態度。（編輯：王永志）1080215