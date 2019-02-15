電信三雄1月獲利出爐 台灣大奪冠

（中央社記者江明晏台北15日電）電信三雄1月財報出爐，台灣大哥大每股賺0.4元，贏過中華電信的0.36元和遠傳電信的0.24元，台灣大在2019年首月繼續蟬聯獲利王寶座。

台灣大哥大公布1月自結合併營收新台幣105.1億元，營業利益15.1億元，稅後淨利10.8億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.4元，達成第一季財測目標的38%。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，1月momo與有線電視營業利益加總較去年同期成長12%，整體貢獻度達24%，較去年同期上升5個百分點，顯示公司致力於多角化經營有成，並著重於費用成本的合理化下，各項業務營業利益均超出1月財測目標。

中華電1月合併自結營收為176.3億元，與去年同期相較，減少3.1%，因行動服務營收持續受市場競爭因素下滑及行動銷貨收入減少，抵銷資通訊專案營收、網際網路應用加值營收與MOD營收的增加。

中華電1月營業成本及費用為140.6億元，減少1.7%，主因商品成本減少；營業淨利為35.7億元，減少8.2%；稅前淨利為35.7億元，減少8.7%；歸屬於母公司業主淨利為28億元，減少8.4%；每股盈餘為0.36元。與第一季財測相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率均符合預期。

截至1月底止，中華電光世代寬頻用戶數為360.6萬戶，60Mbps以上的客戶數201.0萬戶，其中，100Mbps以上客戶達143.6萬戶。MOD客戶數達202.7萬戶，行動通信總客戶數達1058.5萬戶。

此外，遠傳今天公布1月合併總營收72.86億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)與稅後淨利分別為25.5億元與7.81億元，1月每股盈餘 (EPS)為0.24元。（編輯：林淑媛）1080215