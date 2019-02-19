臻鼎-KY子公司鵬鼎 去年每股盈餘人民幣1.3元

（中央社記者江明晏台北19日電）全球PCB龍頭廠臻鼎-KY子公司鵬鼎控股今天公告2018年業績，營收人民幣258.5億元，年增8.08%，每股盈餘(EPS)1.3元，較2017年0.93元成長；臻鼎-KY董事長沈慶芳也在今年1月加碼200張，挺自家股票。

臻鼎-KY子公司鵬鼎控股今天公告，董事會通過2018年度業績，2018年度營收人民幣258.5億元，較2017年239.2億元，年增8.08%，淨利27.7億元，年增51.72%，每股盈餘1.3元，較2017年0.93元，成長39.78%。

鵬鼎是PCB龍頭廠臻鼎-KY持股72.82%的子公司，在深圳證券交易所上市，鵬鼎主要從事印刷電路板設計、研發、製造與銷售業務，製造基地分布於深圳、秦皇島、淮安及營口。鵬鼎登陸募資，除了擴展市場規模，也啟動「打世界盃」的關鍵布局，鞏固臻鼎-KY全球第一的地位。

臻鼎-KY去年營收達新台幣1184.85億元，年增8.89%，去年前3季每股盈餘6.07元，大幅優於前年同期每股賺2.8元的水準，法人分析，主要來自工業自動化加速發展，以及新產品開發與良率提升所致。

此外，臻鼎-KY董事長沈慶芳在今年1月加碼買進臻鼎200張，依臻鼎-KY月均價約75.78元換算，估算斥資約新台幣1515萬元挺自家股票。根據公開資訊觀測站資料顯示，沈慶芳今年1月持股臻鼎4158張，較去年12月持股3958張，增加200張。（編輯：黃國倫）1080219