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資金匯回免稅台商有疑慮 財政部打包票不追稅

最新更新：2019/02/20 16:05

（中央社記者邱柏勝台北20日電）財政部發布解釋令明定海外資金匯回免課稅3態樣，海外資金匯回專法也即將出爐，會計師透露，雖有個別台商諮詢，但「沒人有信心跨出第一步」。財政部保證，不會藉此對台商追稅。

資誠（PwC）聯合會計師事務所今天舉辦「台商資金回台暨租稅天堂資產布局」研討會，邀請財政部賦稅署、南區國稅局官員，針對台商海外資金回台、以及台商在租稅天堂面臨的種種困境及因應策略進行探討。

資誠稅務法律服務會計師洪連盛表示，為吸引台商回台投資，財政部祭出三支箭，除配合行政院的」「歡迎台商回台投資行動方案」，由五區國稅局建置專門輔導窗口，以及在1月底頒布資金回台解釋令，明定海外資金匯回免課稅3態樣，海外資金匯回專法也預定近日出爐。

然而，財政部祭出三支箭之後，近期確實有台商向會計師事務所尋求諮詢、評估個人資金回台可行性，但目前仍沒有人有信心踏出第一步。主因在於台商對於財政部是否能保證不會藉此立案，進而追稅，仍持有疑慮。因此他建議，財政部可以提供具體的保證，讓台商安心，確保回台後不會被國稅局列為選查對象。

對此，財政部政務次長吳自心表示，財政部長蘇建榮日前在公開場合已經宣示，歡迎在海外打拚多年的台商回台，而財政部扮演的角色，就是提供台商一條「安心回家的路」，台商企業或個人向國稅局諮詢，相關資料都會「去識別化」，不會藉此將台商列為選查對象。

此外，吳自心表示，財政部1月底頒布海外資金回台解釋令，但台商資金回台，不限於解釋令上所揭櫫的憑證，只要說法合理，財政部也會持開放態度。至於解釋令有不足的地方，財政部會滾動式檢討。

南區國稅局局長盧貞秀表示，自提供海外台商稅務諮詢服務後，目前已有13個諮詢案例，其中一部分已經確定回台，在南科設廠投資。

不過，她坦言，企業資金回台比較沒有問題，因為多有帳務憑證，很容易釐清，個人資金因缺乏相關證明，可能有爭議，因此目前來諮詢的對象多為企業。（編輯：王永志）1080220

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