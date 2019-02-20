台積電改採季季配息 顧立雄：留意融券回補問題

（中央社記者邱柏勝台北20日電）台積電董事會日前通過修訂公司章程，呈送股東會核准，授權董事會得每季決議分派現金股利。金管會主委顧立雄表示，已請證交所提醒投資人，並揭露哪些公司會採多次配息，注意融券回補問題。

台積電董事會19日通過修訂公司章程，呈送股東會核准，授權董事會得每季決議分派現金股利，成為國內首家決定一年多次配息的企業。台積電去年盈餘每股將配發新台幣8元現金股利，加計第4季將配發今年第1季的2元現金股利，今年將共配發10元現金股利。

顧立雄今天出席「第九屆權民搶百萬頒獎典禮」，會前接受媒體訪問時表示，台積電改採每季配息，合乎公司法修正後的規定，但上市櫃公司發放股利時，會有融券回補的問題，以前1年配息1次，現在改成「季配」、1年配息4次，就會有4次融券回補，可能會造成投資人困擾，股務代理手續也可能變繁雜。

顧立雄表示，金融監督管理委員會已請證交所提醒投資人，並揭露哪些公司會採每季配息，注意融券回補問題。

此外，顧立雄說，台積電去年盈餘將發放8元股息，並加上今年第1季的2元，由於台積電去年不只賺8元，保留盈餘可配發的股息超過2元，因此沒有構成發布財務預測的要件。若去年盈餘都發光了，還要再用今年首季盈餘發放2元股息，那就符合發布首季財測的要件。（編輯：楊玫寧）1080220