二線光學廠爭寵 先進光亞光佳凌接捧強彈

（中央社記者韓婷婷台北21日電）智慧手機、電腦、物聯網、安控、車載、遊戲機、醫療、機器人、工業4.0等等各種應用的發展都讓「鏡頭」無所不在，光學類股也因從不缺題材加持，今天由二線廠接棒強勢反彈爭寵。

智慧手機多鏡頭趨勢明確，三星今天最新發表的摺疊手機Galaxy Fold配備高達6顆鏡頭，法人預期2019年光學產業將靠多鏡頭撐起一片天，包括大立光、玉晶光、新鉅科、及中揚光都將受惠。

至於手機以外的新應用也將逐步開花結果，市場需求將持續成長態勢，包括先進光、亞光、佳凌等廠商在多年轉型調整布局下，獲利表現也逐步走出低潮，繳出逐步成長的成績。

大立光及玉晶光在短線反彈過後進入震盪整理期，今天盤面由二線的先進光、亞光、佳凌、揚明光、今國光、聯一光接棒演出，其中揚明光最先攻抵漲停，股價來到88.6元，先進光盤中也一度亮燈漲停，股價最高來到55.4元，創下去年10月以來新高表現最強勢。

其他個股漲幅也在4%至8%不等，整體光學族群仍是盤面當紅炸子雞，在族群輪動格局下人氣持續強強滾。

當智慧型手機發展跨過10年歷史後，開始進入「擠牙膏」式的創新速度，全球智慧型手機進入高原期，成長趨緩之際，摺疊手機成為新焦點；光學產業可望受惠多鏡頭風潮帶動需求，業者普遍看好今年手機鏡頭產業成長動能。

觀察2019年手機趨勢，無論是正規手機或近期熱門的摺疊手機，相機功能的提升仍然是各家廠商爭相競賽的重點項目之一。往往也是消費者選購手機時重要考量因素之一。(編輯：李信寬)1080221