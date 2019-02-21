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陽明謝志堅：今年航運市況審慎不悲觀

最新更新：2019/02/21 14:23

（中央社記者韋樞台北21日電）陽明海運董事長謝志堅表示，根據海事研究機構預估，今年海運貨櫃艙位需求增長率3.8%，大於供給的3.2%，再加上原油可望穩定於每桶60多美元，估今年航運市況「審慎不悲觀」。

謝志堅今天中午引述航運研究機構Alphaliner對2018年全球貨櫃運輸業的供給比例增長5.7%，艙位需求增長僅4.4%，但前3季的油價偏貴，2018年的運費總營收比2017年減少2億美元；但2018年油價和2017年比，每公噸高出100美元，截至去年油錢多虧2億美元，運費加上油錢等於少收了4億美元。

謝志堅指出，去年前3季運費虧了2億美元，第4季靠著開源節流，陽明盡量提高船的使用率，陽明艙位供給僅增加7%，但貨量卻增加11%，這4%的增長讓運費和油錢的虧損減到2億美元。

謝志堅說，2019年市場大部分船公司過年期間減艙，但今年全年減艙多或少要觀察，但因為很多船在觀察要不要安裝脫硫器，畢竟在2020年元旦起靠港的船油料含硫量要低於0.5%，因此考慮在航行中的船裝脫硫器，但安裝一次要一個多月，導致整體艙位供給率降到3.2%，貨載增加到3.8%，和去年供大於需的情形不同，估計今年比去年在艙位供需情況會好一點。

至於美中貿易談判會不會延期，謝志堅說，下週有答案，談判延不延對航商有影響，另外脫歐會不會影響遠東到歐洲的航線也在觀察；至於影響營運的船用油價應該會比去年微調，2017年每公噸300美元，2018年400美元，今年估計約440美元，主要是美國頁岩油增產彌補了OPEC減產，目前評估景氣不好，所以油價不致於超過450美元。

他認為，原油每桶約66美元是合理的，太高太低都會影響船公司經營，從艙位供需變化和油價變化來看，今年航運市場「審慎不悲觀」。（編輯：林沂鋒）1080221

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