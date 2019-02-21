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戈恩砸800萬巴西辦嘉年華派對 公司買單

最新更新：2019/02/21 21:26

（中央社巴黎21日綜合外電報導）日產汽車公司前董事長戈恩和妻子去年砸26萬美元（約新台幣800萬元）在巴西辦一場嘉年華派對，邀朋友參加，卻由公司買單。他的律師辯稱，這是身為跨國企業執行長的例行公事。

戈恩（Carlos Ghosn）原是全球汽車業重量級人士，他去年11月在東京被捕後，過去行為一一被翻出檢視。這場派對的消息，是關於戈恩在聲勢如日中天時期奢華生活的最新曝光例證。

根據法新社見到的文件，戈恩去年2月邀請8對伴侶朋友，從里約熱內盧一家豪華海灘飯店觀賞當地嘉年華遊行。這證實了法國快訊週刊（L'Express）稍早的報導。

儘管受邀客人被要求自付機票，但邀請函註明，負責派對的團隊將負擔交通、住宿和其他費用。其中安全措施花費高昂，包括提供兩輛防彈車供客人使用。

日產汽車（Nissan Motor）巴西子公司隨後將派對帳單寄給總部在荷蘭的雷諾-日產（Renault-Nissan）控股公司，金額達25萬7872美元。

擁有法國、巴西和黎巴嫩國籍的64歲戈恩，至今否認有任何違法行為。他目前仍在日本遭羈押等待審判，可能還得等上數個月時間。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080221

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