台灣新創競技場轉型 共享資源打亞洲杯

（中央社記者吳家豪台北22日電）國家發展委員會旗下台灣新創競技場（TSS）今天公布轉型計畫，未來3年將透過「新創建設」新定位，打造可共享資源的亞洲創新創業聯盟，以台灣、日本、南韓、東南亞為首要市場。

TSS發布新聞稿指出，台灣新創競技場會員計畫以台灣科技創業、以國際市場為目標的公司為招收對象，只要會員公司定期回報近況，就能享有海外加速器推薦、企業、投資人、媒體等媒合資源及福利。自2016年成立至今，TSS新創會員活躍數量已成長到132家。

TSS創辦人劉宥彤說，TSS本身也是一個年輕的新創，敏捷快速的反應是團隊的專長。這讓TSS更有信心可以從「輔導、扶植」（Support）轉型到「新創建設」（Venture Building），跟新創站在同一陣線，一起成長、成功。

根據TSS的說明，相較於以往的輔導與扶植模式，「新創建設」的服務項目多了商業模式建議、加入成為核心團隊、協助招募團隊人才等。

TSS也提出未來3年計畫的3大方向。第一，打造「亞洲創新創業聯盟」，集結台灣及亞洲區的創業戰略資源，透過聯盟方式進行共享，提供給更多新創公司運用，其中又以台灣、日本、南韓、東南亞為首要市場。

第二，推動「創新教育學院 」，以國際行銷、業務及募資內容的訓練課程提升新創能力，也將推廣亞洲原創性創業課程，協助新創公司特定階段的成長。

第三，打造「資金媒合平台」，將投入投資人關係管理、加強企業與新創公司間的合作與溝通，優化整體新創產業的價值鏈。（編輯：郭萍英）1080222