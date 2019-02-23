日本唐吉軻德要來了 台灣平價百貨備戰

日本知名賣場唐吉訶德有意擴大海外市場版圖，將海外分店數從現在的41家擴大到200家，未來計畫到台灣和東南亞國家展店。（圖取自facebook.com/donki.jp）

（中央社記者劉麗榮、蔡芃敏台北23日電）日本知名的唐吉軻德傳出來台展店消息，24小時不打烊的生活百貨與台灣小北百貨類似，學者分析，台灣對日本品牌接受度高，但如何維持價格優勢與消費者黏著度是觀察重點。

看準台灣人瘋買藥妝，日本超人氣連鎖藥妝店松本清去年開始在台灣設點，掀起風潮。而唐吉軻德的特色是平價且商品豐富，從零食、酒類、名牌包、藥妝到電器等一應俱全，不但讓顧客有「挖寶」的感覺，更是觀光客到日本必逛必買的景點之一。

商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍表示，台灣已經有類似商店像是小北百貨，商品相似性高，唐吉軻德要如何吸引消費者持續上門。

他舉例，大創百貨以新台幣49元商品為賣點，多吸引年輕客層，但菜市場也有不少49元商店，販售家居用品、鍋具，吸引婆婆媽媽，連市場都能複製大創的經營模式，唐吉軻德應思考如何維持市場優勢。

台灣類似的生活百貨有小北、勝佳、勝立等，其中，小北百貨全台有115家門市，除了台南的麻豆店與科工店以外，其餘營業時間皆為24小時。

小北百貨認為，24小時不打烊是最重要的服務宗旨，扮演民眾的「半夜補貨救星」，碰到凌晨水龍頭壞了、小朋友隔天上學的文具短缺等，都可以到小北救急。

唐吉軻德來台展店是否造成衝擊，小北百貨對此暫不評論，僅表示歡迎加入台灣零售業市場，一起提供消費者更好的服務。

為提供多元化服務，小北百貨和美廉社與「掌櫃」合作引進智能櫃服務，直接在店內寄件、取件，運費比超商便宜，也不用跟快遞約時間取貨，還能代收水電費，行動支付方面也導入Line pay等，大幅提升便利性。

文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳受訪指出，日本在生活用品的相關創意非常到位，過去如大創品牌等在海外展店都收到不錯的效果，且台灣對日本的品牌接受度高，唐吉軻德來台有一定程度的利基。

鈕則勳也說，如果唐吉軻德的產品沒有差異化或價格優勢，進軍海外市場會有風險。日本產品對台灣人來說有不可抗拒的魔力，一開始勢必掀起熱潮，熱潮退卻後，可能回歸理性的消費態度。

李世珍說，唐吉軻德主打價格戰，消費者期待能購買高CP值的商品。不過，商品進口至台灣需要運費成本、繳交關稅還有人事成本，是否能維持價格優勢有待觀察。（編輯：趙蔚蘭）1080223