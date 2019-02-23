竹科用水大戶自主節水5% 半導體廠：不影響生產

（中央社記者張建中新竹23日電）新竹地區降雨不足，水情燈號轉為綠燈（水情稍緊），竹科管理局通知區內每月用水量達1000噸以上的廠商配合自主節水5%以上。半導體廠表示，配合辦理，生產不受影響。

新竹地區今年降雨情況不佳，包含生醫及新竹園區在內的新竹地區2月15日起水情燈號轉為代表水情稍緊的綠燈，寶山與寶二水庫近日蓄水位持續降低，據水利署統計，寶山水庫有效蓄水率已降至31.87%，寶二水庫更僅有27.08%。

據新竹科學園區旱災因應會議決議，竹科管理局通知每月用水量達1000噸以上的廠商應至少節水5%，並於每週三中午前上網填報水表數字，由管理局統計各廠一週節水資料。

竹科管理局指出，節水計算基準是107年8月至108年1月自來水收費單據資料計算的月用水量平均值。

聯電等半導體製造廠一致表示，將配合自主節水5%，目前對生產營運還不會造成影響。

對於每月用水量未達1000噸的廠商，竹科管理局希望廠商也能在不影響生產下，暫停或減量景觀、澆灌、外牆帷幕清洗、消防訓練及游泳池等非生產性用水。（編輯：李信寬）1080223