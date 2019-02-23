人工智慧學校成立週年 為產業培養3000名AI人才

（中央社記者廖禹揚台北23日電）台灣人工智慧學校成立約一年，已為產業界培養3000名AI人才，執行長陳昇瑋分析，經理人研修班以電子業參與最踴躍，技術班則有7成6學生為碩士，顯示AI學校培育相當高階人才。

台灣人工智慧學校台北總校今天舉辦第4期開學典禮，執行長陳昇瑋致詞表示，台灣人工智慧學校除持續為台灣培育能為產業所用的AI人才，今年也投入顧問諮詢、技術推廣、新創輔導、產學連結、社群交流、職涯發展等工作，並已組成顧問團，協助企業快速導入AI，加速轉型、提升國際競爭力。

經濟部政務次長曾文生致詞時也特別向台灣人工智慧學校致謝，他指出，過去產業遇到問題時，會向經濟部申請研發補助計畫，但透過台灣人工智慧學校，可以讓產業員工直接來學習、找出解方後帶回公司，不僅節省補助經費，也加快產業界尋找答案的速度、提升競爭力。

台灣人工智慧學校從去年成立以來，已有3000名校友，但產業界報名仍相當踴躍，陳昇瑋表示，第4期經理人週末研修班有594人報考，錄取278人，錄取率不到5成，其中以電子業為大宗，占約47%，其次為金融業（22.7%）、資訊業（10.8%）及製造業（9.4%）等。

技術領袖培訓班則有365人報考，錄取200人，陳昇瑋指出，其中碩士占76.5%，都是各行業專業人才，在人工智慧學校學習新的工具，「AI就像EXCEL」，可協助各項專業能力更精進。

陳昇瑋以校友們的專題實作成果為例，包括台股指數漲跌預測、腸病毒感染爆發預測、影像敘述自動生成、文章標題生成、染整業智慧打色、瑕疵偵測、疲勞駕駛偵測，還有以樂高組成的咖啡豆選豆機等，都是與各領域專業結合的多元成果。

台灣人工智慧學校南部分校第一期將在3月開學，台北、新竹、台中正在招募新一期學員，陳昇瑋表示，以每校區每期400名學員計算，今年估可培養4800名AI工程師或經理人。（編輯：林沂鋒）1080223