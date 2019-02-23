漢翔與西班牙發動機大廠簽合作意向書

（中央社記者韋樞台北23日電）漢翔航空董事長廖榮鑫日前率發動機部門主管赴西班牙，與發動機大廠ITP公司簽下10年發動機零件合作意向書，這也是漢翔首度與歐洲大廠建立新業務關係，擴增發動機業務來源。

廖榮鑫近期率發動機相關業務主管，前往西班牙與ITP Aero公司簽訂發動機零件合作承製意向書，此案在廖榮鑫的見證下，由漢翔公司發動機事業處副處長王建屏代表與ITP主管簽署，效期從2019年起到2029年止。

漢翔公司表示，這是漢翔首度與歐洲風險利益均攤大廠(RRSP)建立新業務關係，為擴增發動機業務來源，近年來除了成功建立日本發動機新業務，亦逐步建立與歐洲發動機廠的新業務機會，以擴大全球訂單分布，這也是漢翔公司一直以來努力的方向。

漢翔公司指出，此次合作意向書的簽署，顯示漢翔公司的能量深獲客戶肯定與信任，更可為國內供應鏈合作體系帶來更多業務機會。

ITP為全球各主要發動機製造大廠的RRSP（Risk Revenue Sharing Partner）風險利益均攤合作伙伴之一線廠商，為全球第9大發動機製造廠。（編輯：黃國倫）1080223