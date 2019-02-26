光寶科擬配發2.92元股息 現金殖利率逾6%

（中央社記者韓婷婷台北26日電）光寶科技受惠於雲端運算、LED元件與戶外照明等業務穩定成長及產品組合優化，2018年每股稅後盈餘(EPS)為3.42元，年增203%，擬配發2.92元現金股利，現金殖利率約6.3%。

光寶今天舉行2018年第4季法說會，光寶表示，受惠於雲端運算、LED車用照明與消費性電子等市場需求穩定成長，第4季營業額新台幣505億元，銷貨毛利率與營業利益率分別為13.4%與3.7%；稅後純益25億元，每股淨利1.08元，年增10%。

光寶2018年全球合併總營收2071億元，受惠產品組合優化；不含已轉讓手機相機模組及可攜式機構事業，全年營收年增1%。毛利率和營業利潤率分別為13.1%及3.6%，稅後淨利79.6億元；全年每股稅後盈餘(EPS)為3.42元，年增203%。光寶指出，經由營運活動所產生自由現金淨流入，當季淨現金部位持續攀升至332億元。

就各事業部門觀察，2018年光寶光電部門營收占比達21%；其中，不可見光LED市場需求提升與LED元件市占率擴增，佐以LED車用照明出貨順暢成長。

資訊產品部門佔整體營收58%，受惠雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與伺服器機殼出貨持續成長以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市占率提升，整體資訊產品營收持續成長，同時儲存裝置占總營收16%。

展望第一季，光寶表示，在雲端運算、LED元件與LED車用照明以及AI智慧居家設備等核心事業需求增溫下，整體營運表現穩健。

光寶科今天董事會通過2018年度每股配發現金股利2.92元；此次配股率提升至85%、現金殖利率達6.3%，維持歷年來一貫高配息股利政策。（編輯：郭萍英）1080226