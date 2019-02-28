6.3萬中小企業主逾60歲 傳承5大面向不可不知

（中央社記者邱柏勝台北28日電）經濟部資料顯示，台灣有6.3萬家中小企業主的年齡在60歲以上，若未做好傳承，產業恐生斷鏈危機，成為不亞於少子化的國安問題。會計師提出5大傳承面向，協助企業主提高家業傳承機率。

台灣產業以中小企業為骨幹，根據經濟部公布的「2018年中小企業白皮書」顯示，成立超過20年以上的企業約有37.3萬家，其中雇主年齡在50歲以上者約有19.94萬家，60歲以上約有6.3萬家。而根據會計師經驗，企業傳承規劃平均要花10年以上的時間，這些企業若未妥善處理傳承議題，不僅產業會發生斷鏈危機，更嚴重會引發國安問題。

安侯建業（KPMG）家族辦公室主持會計師陳振乾分享多年實務輔導經驗，分析台灣企業家族傳承的挑戰，主要在於缺乏風險意識，以及東方文化往往將傳承視為「遺產分配」，因此不願意在第一代身體仍硬朗時就談，怕觸霉頭。

陳振乾說，「天有不測風雲、人有旦夕禍福」，很多事情難以預料，最有名的案例，就是前英業達集團副董事長溫世仁猝逝，根本來不及進行傳承規劃，最後繳了高額遺產稅，這都凸顯提前構思家族傳承地圖的重要性。

陳振乾表示，台灣中小企業創辦人通常是白手起家，屬於富一代，大多是靠自身努力賺取財富，富二代則是靠方法，例如遺產規劃；富三代則是仰賴信託控股、家族憲章等系統，但若要富過三代，則必須仰賴家族文化核心價值。

然而，很多企業主將子女送到貴族學校，將所有教育外包，因此很難建立共同的家族價值與文化，往往是導致家族成員最終缺乏向心力，最後走向分崩離析之路。

因此，陳振乾認為，要建構一份完整的家族傳承地圖，至少應包含5面向，才能提高傳承成功機率，包括家族可能最陌生的「價值與文化的傳承地圖」、發展上最困難的「接班人選任與養成地圖」、讓家族最好奇可能會最想趕快展開的「所有權架構與其傳承地圖」、概念最模糊的「家族治理與企業治理地圖」，以及最容易令家族忽略的「風險的治理與管理地圖」。

陳振乾說，即使有了家族完整的傳承地圖，其間仍可能受到來自企業面向或是家族面向變數的影響，例如血親、姻親，以及公司內部會有「少主老臣」的問題；須及早重視傳承課題，並制定傳承地圖，啟動相關的溝通與執行，動態地檢視及修正，才能有效提高家業成功傳承的機率。（編輯：張均懋）1080228