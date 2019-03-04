兆豐投資純網銀 張兆順：遵守金管會競業禁止

（中央社記者邱柏勝台北4日電）兆豐銀董事長張兆順今天表示，兆豐銀行投資將來銀行，也經營網銀，雙方客戶不衝突，會遵守金管會有關競業禁止的規範。

金管會開放純網銀申設，共有3團隊搶2張純網銀執照，其中一組是由中華電和兆豐銀行為首組成的國家隊「將來銀行」，且兆豐銀行持股達25.1%，並擁將來銀行3席董事、1席監察人席次。

民進黨立委江永昌指出，根據銀行法規定，銀行負責人及職員不得兼任其他銀行任何職務，但因投資關係，並經中央主管機關核准，得兼任被投資銀行的董事或監察人。這為銀行投資純網銀開了大門，但這也與金管會「金金分離」與競業禁止原則產生矛盾。

對此，金管會主委顧立雄日前表示，純網銀開放科技、新創業與金融業合作，因此金管會在持股限制上會放寬，但會要求守住競業禁止原則，因此會注意金金分離業務面上的分離。

江永昌今天在立法院財政委員會上質詢兆豐銀行董事長張兆順，指兆豐銀行投資將來銀行，卻宣稱不介入將來銀行的經營決策。對此，張兆順表示，兆豐銀主要負責將來銀行的內稽內控、洗錢防制，剩下的部分會尊重經營團隊。

但江永昌質疑，根據財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點規定，董監事對於擔負職務，應負責盡職義務，維護公股權益，出席會議並參與公司決策。顯見兆豐銀派任董監事須維護公股利益。

江永昌說，兆豐銀行派任董事參與將來銀行的董事會，那將來銀行董事會決策是不是要回報兆豐銀行？兆豐銀行本身有網路銀行，當將來銀行業務與兆豐網銀業務出現衝突，又該如何保障公股利益？

對此，張兆順表示，兆豐銀行的業務主要是大型企金，與將來銀行的客戶不衝突；兆豐銀行在將來銀行中擁3席董事、1席監察人，「不是不管，而是會參與決策。」且會遵守金管會競業禁止規範。（編輯：郭萍英）1080304